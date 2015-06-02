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بالفيديو .. يسرا تكشف حقيقة رحلتها مع الوفد الشعبى لمؤازرة السيسى فى ألمانيا

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بالفيديو .. يسرا تكشف حقيقة رحلتها مع الوفد الشعبى لمؤازرة السيسى فى ألمانيا بالفيديو .. يسرا تكشف حقيقة رحلتها مع الوفد الشعبى لمؤازرة السيسى فى ألمانيا
أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بتكريمها فى افتتاح السينما الأفريقية ، واعترضت يسرا على سؤال أحد الإعلاميين بأنها تمثل الشعب المصرى فى زيارتها لألمانيا ضمن وفد الفنانين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلة: ” انا مش بمثل الشعب المصرى لأن ده وفد شعبى طالع عشان نكون مع سيادة الرئيس ، واحنا اللى طالعين وسيادة الرئيس ميعرفش ، لأن أستاذ محمد الأمين هو اللى عامل وفد مكون من الإعلاميين والمثقفين والفنانين عشان نقف مع سيادة الرئيس لأن انت شايف فى حرب كبيرة جدا بالكلمة ضد زيارته.

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مصر 365

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