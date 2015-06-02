بالفيديو .. يسرا تكشف حقيقة رحلتها مع الوفد الشعبى لمؤازرة السيسى فى ألمانيا

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بتكريمها فى افتتاح السينما الأفريقية ، واعترضت يسرا على سؤال أحد الإعلاميين بأنها تمثل الشعب المصرى فى زيارتها لألمانيا ضمن وفد الفنانين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلة: ” انا مش بمثل الشعب المصرى لأن ده وفد شعبى طالع عشان نكون مع سيادة الرئيس ، واحنا اللى طالعين وسيادة الرئيس ميعرفش ، لأن أستاذ محمد الأمين هو اللى عامل وفد مكون من الإعلاميين والمثقفين والفنانين عشان نقف مع سيادة الرئيس لأن انت شايف فى حرب كبيرة جدا بالكلمة ضد زيارته.

شبكةعيونالإخبارية

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