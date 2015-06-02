توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 2015/6/2

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/6/2

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/6/2

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/6/2

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/6/2

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/6/2

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/6/2

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/6/2

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/6/2

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/6/2

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/6/2

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/6/2

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/6/2

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>مواليد برج "الحمل" إيجابيون تمامًا، وتفكيرهم شاب وعصرى، ويحبون أن يتعرفوا على كل ما هو جديد، وهم مغرمون بالسرعة وإنجاز أعمالهم بنفس هذه السرعة، وهو ما يسبب ضيقًا وغضبًا من جانب زملائهم وشركائهم ممن يعملون ببطء.> لديك مشاكل فى العمل حاول أن تحسن علاقتك بزملائك، ولكن على المستوى العاطفى علاقتك جيدة وشريكك يشعر معك بالانطلاق وحب الحياة>مواليد برج الثور يعتمدون بشكل أساسى على أنفسهم والاستفادة من تجاربهم، ويحاولون دائمًا التوافق مع الآخرين، وهم لا يميلون إلى انتقاد الآخرين، بل يحبون للناس أن يكونوا مثلهم، وهم متسامحون ويتمتعون بالهدوء والوفاق خاصة فى حياتهم الأسرية.>علاقتك مع الآخرين يشوبها الود والحب لذلك أنت ناجح فى عملك وتقديرك للعاملين معك يزيدك قدرا أمامهم، وأنت زوج ناج ومحب وأب حنون فدائمًا ما تشعر أسرتك بالسعادة وهذا ما يميزك ويجعلك ملكًا متوجًا فى محيط أسرتك وعائلتك.>مواليد برج الجوزاء يميزهم بأنهم محور اهتمام الآخرين فى أى تجمع أو مجلس ومن السهل على الآخرين أن يشعروا تجاه أصحاب هذا البرج بالحب والود، لأنهم اجتماعيون ويتميزون بروح الفكاهة والمرح، ولكن يعيبهم أنهم يقوموا بالعديد من الأشياء فى وقت واحد.>احذر من الغرور فى أنك محبوب وخفيف الظل فهذا يمكن أن ينقلب عليك بالسلب ويقلل من هيبتك وانشغالك بالقيام بعدة أعمال فى وقت واحد يفقدك التركيز فحاول أن تغير من هذا، وحتى علاقتك العاطفية أنت غير ناجح بها وعدم تركيزك يفقدك الكثير فيها.>يحرص مواليد برج السرطان على التمتع بالمحبة والرعاية اللازمة، وعادة ما يتصفون بالإخلاص والصدق والروابط الأسرية تعنى الكثير بالنسبة لمواليد برج السرطان سواء كانوا رجالاً أو نساءً، وهم آباء وأمهات جيدون، ويولون احترامًا كبيرًا للتقاليد المتبعة، ويتميزون بالحساسية تجاه حالة الآخرين.>حياتك العائلية مستقرة جدًا لأنك شخص متزن فى طريقة حياتك، ولديك شعور بمن حولك.>مواليد برج الأسد من الرجال والنساء يفعلون كل ما بوسعهم لمن يستحق وهم أشخاص يمكن للآخرين أن يثقوا بهم ويعتمدوا عليهم فى كل الأوقات، ونظرًا لصفاتهم كأشخاص صادقين فهم يحظون بتقدير الآخرين.>الصدق الذى يميزك يجعل حياتك حقيقية، دون زيف، وقدرتك على تجميع الأشخاص حولك يزيدك قدرًا لديهم، ودائمًا ما يشعر الحبيب معك بالارتياح لأنه يشعر بصدق مشاعرك وهى أهم شىء فى أى علاقة.>مواليد برج العذراء لا يجدون حرجًا مطلقًا فى التعبير عن مشاعرهم بصراحة، كما يعشق مواليد هذا البرج من النساء والرجال الاطلاع على آخر التطورات فى مجالهم، ونتيجة لحسن اطلاعهم هذا يميلون إلى الآداب والفنون، وهم مطلعون تمامًا على مجالاتهم، وقدراتهم هائلة على استخدام مواهبهم الكبيرة ويذهلون الآخرين أحيانًا بدقتهم الشديدة، ويتجنبون الإفراط والمبالغة وهم أشخاص مسئولون.>تعبير عن الحب بطريقة واضحة ومزعجة ربما يضايق شريكك فاحذر فأن الإفراط فى التعبير قد يعجبه لبعض الوقت ويمكن أن يزعجه أيضًا، حبك للفنون يجعلك تعمل ببطء وبطريقة يمكن أن تؤدى لمشاكل فى العمل.>يستطيع مواليد برج الميزان أن يتوافقوا مع الجميع فهم محبوبون وصحبتهم مرغوبة من الآخرين، ولكن يعيبهم أنهم فى سبيل حرصهم على تحقيق الوفاق فى كل علاقاتهم يلجأون إلى الكذب، ويهرب كثير منهم من عالم الواقع إلى الخيال.>طريقك إلى إنجاز الأعمال ببعض الكذب الأبيض قد يحدث لك مشاكل كثيرة فحاول أن تتخلص من هذا، لأن عالم الخيال الذى تعيش فيه غير مفيد، ولكن قد يفيد هذا فى علاقتك العاطفية>يعيب مواليد برج العقرب الإفراط الشديد فى الحساسية، فهم غالبًا ما يتوهمون أن أحاسيسهم انجرحت دون سبب، فيشعرون أن الآخرين لا يكلفون أنفسهم بمشقة الإحساس بما يشعرون به، ويستسلمون أحيانًا للتفاخر والتباهى الشديد كوسيلة لتعويض ما يشعرون به من إهمال.>لك طبيعة خاصة فى حياتك قد تطلب من الآخرين فوق طاقتهم فى التعاملات العملية والعاطفية، وحتى إذا ما قدم لك الشريك هذا فأنك تشعره بالتقصير وهذا يؤثر سلبيًا على علاقتكما.>مواليد برج القوس يعرفون كيف ينفذون أفكارهم فى الواقع، ويستمتعون بالرياضة والألعاب، ولا يهمهم أن يفوزوا فيها أو يخسروا، ويتميزون بالقدرة على الغفران ولا يغضبون إذا صارت الأمور فى غير صالحهم، ونادرا ما ينتقدون غيرهم ويتميزون بالكرم.>تعيش الحياة بالطول والعرض، ولكن حبك لها لا ينسيك واجباتك تجاه العمل، ليس لك أهداف محددة وهو ما يؤثر على اختياراتك العاطفية.>مواليد برج الجدى لا يتخلون عن واجباتهم أو مسئولياتهم، كما أنهم يعتمدون على أنفسهم ولا يتوقعون الكثير من شركائهم أو من الآخرين ويبذلون أقصى جهد ممكن فى أعمالهم وبلا مساعدة وعون من أحد، وحين يسدى إليهم أحد معروفًا، فأنهم يبذلون كل الجهد لرد الجميل.>أنت رجل مسئول وتقوم بانجاز أعمالك بكل سهولة ويسر وتستطيع أن تكون ناجحًا لأن أهدافك واضحة، كما ان اختياراتك فى الحب واضحة أيضًا.>مواليد برج الدلو حالمون بدرجة كبيرة، فهم يخططون جيدًا، ولكنهم -فى الغالب- مما ينفذون ما يخططون له فهم غير واقعيين ويميل خيالهم إلى الجموح الشديد ونظرًا لأن كثير من خططهم ليست واقعية فإنهم دائمًا يصيبهم القلق.>تواجه مشاكل كبيرة فى العمل لأن تحلم بما هو صعب، ودائمًا أحلامك أكبر من مشروعاتك الفعلية، وهذا اإحساس يدفعك دائما إلى الإحباط، وغالبًا ما تصاب علاقتك العاطفية بالفشل نتيجة لخيالك الوهمى>أحيانًا يصيب مواليد برج الحوت الاكتئاب ونظرتهم للحياة فى هذه الأوقات تكون سوداوية يعض الشىء، وربما يشعرون أنهم مظلومون فى الدنيا، وأن الآخرين يستغلونهم، كما يشعر مواليد برج الحوت أحيانًا أن الدنيا لا تستحق، ومن السهل عليهم الإصابة بالإحباط فى أى وقت، بل أنهم قد ينسحبون من قسوة الواقع ويلجأون إلى عزلة أحلامهم وشطحاتهم الخيالية معظم الوقت.>بالرغم من المميزات الموجودة فى هذا البرج، ولكن هناك أيام قد تشعر بها بالإحباط فعندما تصيبك هذه الحالة حاول أن تأخد إجازة لتركز فى أحلامك الخيالية حتى تتخلص منها وترجع سالمًا.

وصف: حظك اليوم الثلاثاء لجميع الأبراج نقدمها لكم لكل مهتم بتوقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد العاطفى والعلاقات الشخصية مع الآخرين.