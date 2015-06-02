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خليفة بن علي آل خليفة وسفير الدولة لدى المنامة يبحثان علاقات البلدين

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خليفة بن علي آل خليفة وسفير الدولة لدى المنامة يبحثان علاقات البلدين خليفة بن علي آل خليفة وسفير الدولة لدى المنامة يبحثان علاقات البلدين

أشاد الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، خلال لقائه عبدالرضا عبدالله الخوري سفير الدولة لدى مملكة البحرين، بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات والمملكة، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات.

ورحب الشيخ خليفة بسفير الدولة مثمناً العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد حرص حكومة البحرين برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على دعم وتعزيز العلاقات الإماراتية - البحرينية لكل ما فيه خير وصالح البلدين والشعبين متمنياً للسفير التوفيق والسداد في مهام عمله الدبلوماسي في البحرين.

من جانبه أعرب السفير عبدالرضا خوري عن بالغ شكره وتقديره للشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، منوهاً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات البلدين الشقيقين على المستويات كافة.

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