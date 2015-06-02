عبدالله بن زايد يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع وزير خارجية لاتفيا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في مكتبه بديوان عام الوزارة أمس، ايدجار رينكفكس وزير خارجية جمهورية لاتفيا الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والصحة والصناعة والأغذية والسياحة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في تصريحات صحافية عقب اللقاء بإدجار رينكفكس في دولة الإمارات، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز الروابط المتنامية، وثقته بأن اللقاء سيعزز أواصر التعاون في ما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال سموه إن دولة الإمارات تهتم بعلاقتها المتميزة مع جمهورية لاتفيا التي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1995، وأكد الرغبة الحقيقية للطرفين في تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق على الأصعـدة والمجالات كافة.

وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ولاتفيا تدركان الخطر والتهديد اللذين تشكلهما الجماعات الإرهابية على أمن واستقرار الشرق الأوسط وغيرها من المناطق حول العالم، كما تدركان أيضاً الخطورة التي تمثلها عودة المقاتلين الأجانب إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد انضمامهم للقتال في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتمنى سموه في ختام تصريحه المزيد من التعاون الثنائي وتوسيع العمل المشترك، وأكد تطلعه المستمر لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات مع جمهورية لاتفيا الصديقة في جميع المجالات.

من جانبه، أكد وزير خارجية لاتفيا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، مشيداً بمسيرة التطور والنماء التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وقدم وزير خارجية لاتفيا الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ما لقيه والوفد المرافق الذي ضم عدداً من رجال الأعمال من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

مؤكداً أن هذا اللقاء كان فرصة كبيرة لمناقشة علاقات البلدين السياسية مثلما جرى في مارس الماضي عند زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لريغا.

وأشار إلى أن افتتاح سفارة بلاده في أبوظبي وكذلك مكتب وكالة الاستثمار والتطوير العقاري في دبي سيعزز مستقبلنا السياسي والاقتصادي والثقافي وسيجعلنا أكثر تمثيلاً في دولة الإمارات.

وأوضح أنه بحث مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطويرها في قطاعات السياحة والصناعات الغذائية والبناء والصحة وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين اليوم في أبوظبي وآخر سيتم غداً في دبي سيعزز علاقاتنا الاقتصادية.

وأعرب وزير خارجية لاتفيا عن سعادته كونه واحداً من المسؤولين الذين جاءوا إلى الإمارات عبر برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، وقال : يسرني بشكل خاص أن رئاستنا في الاتحاد الأوروبي وضعت اللمسات الأخيرة لهذه العملية، والآن أصبح مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي يسافرون دون عوائق.

وأضاف: أعتقد أن هذا هو المدخل الجيد لتعزيز العلاقات السياحية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ولاتفيا كجزء من الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعلينا أن نواصل تطوير القاعدة القانونية للتعاون بين الجانبين ونحن نتطلع بشغف للعمل على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الإمارات، ويحدوني الأمل في أننا سنوقع عليها في القريب العاجل.

ودعا وزير خارجية لاتفيا إلى فتح سفارة لدولة الإمارات في العاصمة اللاتفية ريغا، معرباً عن اعتقاده بأن هذا القرار سيعزز مستقبلنا السياسي والاقتصادي والثقافي.

ونوه إلى أنه بحث مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التحديات التي نواجهها جميعاً ومنها مكافحة إرهاب «داعش»، إلى جانب مواصلة التعاون بين البلدين، معرباً عن أمله في أن يستمر الحوار السياسي بين البلدين وحتى خارج اللقاءات الرسمية.