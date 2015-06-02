محمد بن زايد يعزي في وفاة عبد الله علي الشمري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى حميد عبد الله الشمري، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران لشركة مبادلة، في وفاة والده، وذلك خلال زيارة سموه لمنزل العائلة مساء أمس في منطقة السلامات بمدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لحميد عبد الله الشمري وأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.