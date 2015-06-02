"زراعة الإسكندرية" تحتفل بتشجيع البحث العلمى بالتعاون مع "يونيليفر"

شهدت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، الاحتفالية السنوية التى تنظمها الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالتعاون مع شركة "يونيليفر– مشرق" لتوزيع جوائزها، لتشجيع البحث العلمى فى مصر لعام 2014، بمشاركة السفير خيرارد ستخيس، سفير هولندا بالقاهرة، والدكتور محمد حسيب رجب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية.

وقال الدكتور محمد بهى الدين سليمان، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، إن المسابقة شهدت هذا العام تنافسًا غير مسبوقًا فى عدد الأبحاث، إذ تم تقديم أكثر من 75 بحثًا للتنافس على 8 جوائز، هى؛ التنمية المستدامة، وجائزتان لأفضل ورقتين بحثيتين، وجائزتان لأفضل أطروحتى دكتوراه، وجائزتان لأفضل أطروحتى ماجستير، وجائزة لأفضل بحث منشور فى 2014 فى المجلة العلمية التى تصدرها الجمعية.

وأضاف سليمان فى تصريحاتٍ له أن الأبحاث الفائزة تناولت الاتجاهات الحديثة فى مجال تقنية الأغذية والألبان وأهمها: إنتاج أغذية وظيفية جديدة تحمى الإنسان من الإصابة بأمراض خطيرة، ومضادات الأكسدة الطبيعية ودورها الحيوى فى صحة الإنسان، وتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها فى مجال صناعة الغذاء، والتكنولوجيا الحيوية وتطويعها لإنتاج مركبات حيوية مهمة كالإنزيمات، والأغذية التى تحتوى على مركبات طبيعية تعمل كمضادات للميكروبات.

وشملت الأبحاث؛ الفطريات المنتجة لسموم الأفلاتوكسينات، والداعمات الحيوية (البروبيتيك) وهى بكتيريا صديقة للإنسان تحميه من الإصابة بكثير من الأمراض، وتوجد بصفة أساسية فى منتجات الألبان المتخمرة، وبعض المركبات الطبيعية التى توجد فى الأغذية، وتعمل كحاميات ضد مرض السكرى، وخفض معدلات الهستامين فى الأسماك، لما له من مردودات صحية سلبية على ممن يعانون حساسية منه.