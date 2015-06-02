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تجديد حبس عاطلين استدرجا"شاذ"وابتزا أسرته لعدم نشر صوره بروض الفرج

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تجديد حبس عاطلين استدرجا"شاذ"وابتزا أسرته لعدم نشر صوره بروض الفرج تجديد حبس عاطلين استدرجا"شاذ"وابتزا أسرته لعدم نشر صوره بروض الفرج
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطلين 4أيام على ذمة التحقيق لاحتجازه صيدليا شاذ جنسيا وطلبوا من أسرته فدية 30 ألف جنيه لإعادته وعدم نشر صور فضيحته.

كانت نيابة السلام برئاسة المستشار محمد سلامة، قد أمرت بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط آخرين استدرجوا "شاذ جنسيًا" من خلال تواصلهما معه عبر"فيس بوك" واصطحباه إلى شقة أحدهما بمدينة السلام وجرداه من ملابسه وصوراه وطلبا من أسرته فدية لإعادته وعدم نشر صور الفضيحة.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن صداقة نشأت بين أحد المتهمين وصيدلى شاذ مقيم بروض الفرج عبر "فيس بوك" واتفقا على ممارسة الشذوذ داخل شقته بالسلام، و فى وقت التنفيذ استعان المتهم بأصدقائه ومارسوا معه الرذيلة وصوروه وسرقوا ما بحوزته وأجبروه على الاتصال بأسرته، حيث طلبوا منها 30 ألف جنيه مقابل إعادته وعدم نشر صوره فى أوضاع مخلة وقد تمكن رجال المباحث من ضبط اثنين منهم وتحرير الصيدلى.

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مصر 365