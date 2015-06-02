مدير أمن مطروح: عودة 282 مصريًا من ليبيا بينهم 102 غادروا متسللين

قال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فى تصريحات له اليوم الاثنين، إن قوات الأمن بمنفذ السلوم البرى، رصدت عودة 282 مصريًا من ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 102 غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقًا تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيًا وسياسيًا.

وفى ذات السياق، استقبل منفذ السلوم، 180 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و102 غادروا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقًا لبيانات الوصول والسفر الرسمية بالمنفذ إلى 45 ألفًا و951 مصريًا، منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا، ردًا على ذبح 21 مصريًا هناك.