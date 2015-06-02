بعد قتله والده الممثل التركي أورهان شيمشيك حاول الإنتحار أربع مرات

حاول الممثل التركي أورهان شيمشيك المريض نفسياً بمرض ثنائي القطب والذي قتل والده بـ 32 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده، وقبض عليه ثم حول إلى مستشفى الدكتور أكرم توك للأمراض النفسية، الإنتحار 4 مرات شنقاً بواسطة شرشف في غرفته، لكنه كان ينجو بأعجوبة، وعلى إثر هذه المحاولات قامت إدارة المستشفى بإجراءات حماية ورقابة مشددة عليه حرصاً منها على سلامته وحياته.

وأكد أطباؤه أنه يحظى بعناية طبية خاصة ويعالج باهتمام من فريق المستشفى، الذي يعالجه أيضاً من مرض الاكتئاب الذي دفعه إلى محاولة التخلص من حياته تحت وطأة تأنيب الضمير المستمر على قتله والده، الذي كان حسب اعترافاته يسيء معاملته حتى قبل دقائق من قتله له تحت تأثير مرضه النفسي.

الممثيل معروف بشخصية عزت في مسلسل "زهرة القصر" الذي يعرض يومياً الحلقات الأولى من موسمه الثاني على شاشة mbc1، وهو آخر مسلسل تلفزيوني له قبل القبض عليه حيث انسحب من نهاية موسمه الثاني، واعتذر عن الإستمرار في موسمه الثالث جراء مرضه النفسي الذي سيطر عليه بقوة في الأونة الأخيرة.

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