بالفيديو.. عرض الفيلم الأردنى “ذيب” بسينما “زاوية” الأربعاء المقبل

تعرض سينما زاوية الفيلم الاردنى “ذيب” للمخرج ناجى أبو نوار، في السابعة ونصف مساء الأربعاء 3 يونيو بمقرها بوسط القاهرة.

الفيلم بطولة جاسر عيد، حسن مطلق، حسين سلامة، وحصل مخرجه “أبونوار” على جائزة أفضل مخرج في قسم (آفاق جديدة) في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الحادية والسبعين.

تم تصوير فيلم “ذيب” في وادي رم جنوب الأردن، وتعاون فيه المنتجون مع المجتمع المحلي، وجرى اختيار ممثلي الفيلم من أبناء تلك المنطقة، وذلك بعد إشراكهم في ورش عمل للتمثيل والأداء.

وقامت بإنتاج العمل شركة بيت الشوارب التي أسسها الأردني باسل غندور، بالتعاون مع نور بيكتشرز من خلال المنتج البريطاني روبرت لويد، وشركة الخلود للإنتاج الفني، وقد شارك في الإنتاج ناصر قلعجي وليث المجالي، وتقوم نادين طوقان بدور المنتج المنفذ.

ونجح أبو نوار فى تقديم الفيلم بعد ثلاثة أعوام من تأليفه و البحث عن التمويل ،حتى نال 3 منح من صندوق سند في أبو ظبي، مؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق رؤى من سويسرا.

يذكر أن أبو نوار بدأ مسيرته السينمائية العام 2005 بعد دراسته الجامعية في لندن، وشارك عقب عودته إلى عمّان في ورشة “راوي” لمؤلفي السيناريو في الأردن التي تُنظّم بالاشتراك بين الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومعهد ساندانس.

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