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عشان تحافظ على كبدك وتقلل التجاعيد وتخس.. اشرب مياه دافية بالليمون

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عشان تحافظ على كبدك وتقلل التجاعيد وتخس.. اشرب مياه دافية بالليمون عشان تحافظ على كبدك وتقلل التجاعيد وتخس.. اشرب مياه دافية بالليمون
أكدت الدراسات أن شرب الماء الدافئ بالليمون له العديد من الفوائد الصحية، وقبل أن نتحدث عن هذه الفوائد يجب أن نعرف أن لإعداد الليمون بالماء الدافئ يفضل استخدام الليمون الطازج، لأنه من المعروف أن الفواكه الطازجة تقدم 100% من المواد المغذية.

ووفقا للموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن الفائدة الأولى للماء الدافئ بالليمون هو إزالة السموم، لأن الليمون يسرع دائماً عملية التبول، وبالتالى يتم خروج السموم من الجسم.

وأوضح الخبراء أن المياه الدافئة بالليمون مزيج مفيد للكبد، كما أنه يعجل من إنتاج عصارة المعدة، وهو الأمر المطلوب لعملية الهضم، ويخفف من أعراض عسر الهضم مثل التجشؤ والانتفاخ والحموضة المعوية، ولاحتوائه على فيتامين C، يعتبر الليمون مسؤول مسئولية كاملة عن تعزيز صحة الجلد، حيث إنه يقلل من ظهور التجاعيد، وبصرف النظر عن العناية بالبشرة، فإن فيتامين C مقاتل كبير عندما يتعلق الأمر بالتئام الجروح، حيث إنه يعزز الأنسجة الضامة والغضاريف.

وأضاف الخبراء أن ألياف البكتين الموجودة فى الليمون تعمل على تقليل الشعور بالجوع، حيث يمكن القول بسهولة أن شرب الماء الدافئة بالليمون تساهم فى فقدان الوزن.

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مصر 365