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أروع 20 عقداً ماسيّاً لمناسباتك الصيفية

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أروع 20 عقداً ماسيّاً لمناسباتك الصيفية أروع 20 عقداً ماسيّاً لمناسباتك الصيفية

الإثنين 01-06-2015 15:46

تصميمات رائعة من المجوهرات قدّمتها الدور العالمية لهذا الموسم. وقد تنوّعت أشكالها، وألوانها، والأحجار النفيسة المستخدمة فيها. وأكثر ما لفت انتباهنا في هذه التصميمات هو العقود الماسية الفاخرة ذات البريق الآخاذ. وقد قمنا اليوم باختيار 20 تصميماً رائعاً منها، تُناسب تماماً مناسباتك الصيفيّة الفخمة.
وقد تنوّعت تصاميم هذه العقود، فمنها الطويل والقصير الملتف حول الرقبة، ومنها المصنوع من الألماس بشكل كامل، أو التي رُصّعت بأحجار كريمة مختلفة كالزمرد، والياقوت، والعقيق، والمرجان، والتورمالين، وغيرها.
وأجمل تصاميم العقود رأيناها لدى كلّ من Chanel في مجموعات: Sunset، Tuxedo، وMuse؛ ولدى Chaumet في مجموعتَي: Hortensia، وParure؛ ولدى Chopard في مجموعتي: Temptation، وAnimal World؛ ولدى Tiffany&Co في مجموعة Blue Book؛ كما لدى Cartier في مجموعة Royal. كذلك وجدنا التصميمات تلك لدى Bulgari في مجموعة MVSA؛ ولدى Van Cleef&Arpels في مجموعة Peau d’Ane وغيرها.
سنتركك الآن مع اختياراتنا من أجمل العقود الماسيّة الفاخرة، فشاهديها، واختاري العقد الذي تحلمين بتنسيقه مع فستان السهرة.

 

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