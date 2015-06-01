استقالة رئيس تحرير "الشرق" القطرية بعد نشر الصحيفة رسوما جنسية

أعلن رئيس تحرير صحيفة "الشرق" القطرية، جابر الحرمى، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، بعد نشر الصحيفة لصورة عن أوضاع جنسية، من كتاب " كاماسوترا" الهندى، فى عدد الجريدة الصادر اليوم.

ونشر الحرمى استقالته على موقع الجريدة الرسمى على الإنترنت، مؤكّدًا أن كل كلمات الاعتذار لا تكفى على الخطأ الجسيم، بعد نشر صورة غير لائقة أخلاقيًا فى ملحق خارجى، يُنْشَر مع "الشرق" القطرية.

وقال الحرمى فى تغريده له عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك": "أتحمل المسئولية واستقالتى على طاولة مجلس الإدارة "، مؤكّدًا أنه لا يقول ذلك دفاعًا عن الخطأ الذى وقع، مشيرًا إلى إقالة جميع من كانوا وراء هذا الخطأ.

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