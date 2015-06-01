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بالصور.. انتشار دعاية حملة "استثمر فى مصر" بشوارع برلين قبل زيارة السيسى

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التقطت كاميرا "اليوم السابع"، مجموعة صور للمواقع الحيوية بألمانيا، التى انطلقت بها دعاية حملة "استثمر للمستقبل.. استثمر فى " منذ صباح اليوم، بشوارع وميادين ألمانيا.

وتضمنت الدعاية رسائل تدعو للاستثمار فى مصر، وضخ استثمارات ألمانية فى البلاد، إذ انتشرت الدعاية قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، ألمانيا صباح غد الثلاثاء.

وبدأت لافتات الحملة بداية من مطار برلين، ومرورًا بالشوارع الرئيسية وميدان "أليكسندر بلاتس" بالعاصمة الألمانية برلين.

إحدى لافتات الحملة تحث على الاستثمار فى مصر -اليوم السابع -6 -2015
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إحدى لافتات الحملة تحث على الاستثمار فى مصر

اللافتات منتشرة بدايةً من طريق مطار برلين -اليوم السابع -6 -2015
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اللافتات منتشرة بدايةً من طريق مطار برلين

الدعاية فى أحد الشوارع الرئيسية -اليوم السابع -6 -2015
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الدعاية فى أحد الشوارع الرئيسية

صورة أخرى للدعاية -اليوم السابع -6 -2015
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صورة أخرى للدعاية

الدعاية تسبق وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح غد الثلاثاء -اليوم السابع -6 -2015
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الدعاية تسبق وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح غد الثلاثاء

استثمر للمستقبل استثمر فى مصر -اليوم السابع -6 -2015
>

استثمر للمستقبل استثمر فى مصر

- السيسى فى مقر المستشارية الألمانية للمرة الأولى الأربعاء.. الرئيس يلتقى "يواخيم جاوك" ويشهد توقيع اتفاقيات لتلبية ثلث احتياجات مصر من الطاقة.. ويلتقى رجال أعمال ألمان.. وزعيم الكتلة البرلمانية

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