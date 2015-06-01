بالصور.. انتشار دعاية حملة "استثمر فى مصر" بشوارع برلين قبل زيارة السيسى

التقطت كاميرا "اليوم السابع"، مجموعة صور للمواقع الحيوية بألمانيا، التى انطلقت بها دعاية حملة "استثمر للمستقبل.. استثمر فى مصر " منذ صباح اليوم، بشوارع وميادين ألمانيا.

وتضمنت الدعاية رسائل تدعو للاستثمار فى مصر، وضخ استثمارات ألمانية فى البلاد، إذ انتشرت الدعاية قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، ألمانيا صباح غد الثلاثاء.

وبدأت لافتات الحملة بداية من مطار برلين، ومرورًا بالشوارع الرئيسية وميدان "أليكسندر بلاتس" بالعاصمة الألمانية برلين.



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إحدى لافتات الحملة تحث على الاستثمار فى مصر



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اللافتات منتشرة بدايةً من طريق مطار برلين



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الدعاية فى أحد الشوارع الرئيسية



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صورة أخرى للدعاية



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الدعاية تسبق وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح غد الثلاثاء



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استثمر للمستقبل استثمر فى مصر

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