واتس آب اليوم السابع..سيدة تدعى:زوجى إخوان ونشر صورى على مواقع إباحية

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، ادعت مواطنة بأن زوجها المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين قام بنشر صورها الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعلى المواقع الإباحية، بالإضافة إلى نشر رقم هاتفها بغية التواصل الجنسى، فضلاً عن إحداث جروح قطعية بأنحاء مختلفة بجسدها، بسبب خلافات شخصية بينهما، مؤكدة أنها قامت بتحرير محاضر ضده بقسمى عين شمس والخانكة، ولم يتم الاستجابة لشكواها.

وأضافت أنها كانت تسير فى إحدى الشوارع وتعرض لها بجانب أشقائه بالضرب حتى تم تمزيق ملابسها على مرأى ومسمع من الجميع، على حد قولها.

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