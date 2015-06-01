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استقالة رئيس تحرير صحيفة قطرية بسبب رسومات "جنسية"

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استقالة رئيس تحرير صحيفة قطرية بسبب رسومات "جنسية" استقالة رئيس تحرير صحيفة قطرية بسبب رسومات "جنسية"
اعلن رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية استقالته الاثنين بعد نشر الصحيفة صورة تصور اوضاعا جنسية من كتاب "كاماسوترا" الهندى.

وقدم جابر الحرمى استقالته بعد نشر صورة فى الصحيفة لأيدى نساء مغطاة بوشوم الحناء التقليدية تصور مشاهد من كتاب "كاماسوترا" الهندى الذى يتضمن اوضاعا جنسية.

وفى عدد الصحيفة الذى صدر الاثنين واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، ظهرت صورة فى قسم الصحة فوق مقال يحذر من مخاطر الحناء.

وكتب الحرمى على موقع الصحيفة على الانترنت أن ما جرى هو "خطأ غير مقصود تماما" وهو "اسوأ ما تعرضت له فى حياتى الصحفية الممتدة لربع قرن من العمل الصحفي"، وقال انه يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وقال فى تغريدة على تويتر "اتحمل المسئولية واستقالتى على طاولة مجلس الإدارة".

ولم يعرف ما اذا كان المجلس قبل استقالته.

وقال الحرمى فى نص استقالته "قيمنا ومبادئنا وأخلاقياتنا خط أحمر، لا يمكن التهاون أو التساهل فيها، وعليه فقد وضعت استقالتى منذ اللحظة أمام مجلس إدارة دار الشرق لاتخاذ ما يراه مناسبا، والبت فيها".

وأضاف "كل كلمات الاعتذار لا تكفى عن الخطأ الجسيم الذى وقع بنشر صورة غير لائقة اخلاقيا (...) واتحمل المسؤولية كاملة امام الله قبل كل شيء وامام قطر البلد والشعب".

وأضاف "لقد كشفت لنا هذه الواقعة الاليمة مدى تمسك افراد مجتمعنا بالدين والقيم والاخلاق وهذا امر مفرح، وبقدر حزننا على ما حدث إلا أن ردة الفعل من قبل الغالبية كانت مبشرة اننا فى مجتمع متمسك بهويته الاسلامية والعربية".

وقال فى تغريدة على تويتر انه تمت اقالة جميع من كانوا وراء هذا الخطأ.

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى فى البلد الاسلامى المحافظ.

ودعا البعض رئيس التحرير إلى البقاء فى وظيفته ولاموا اخرين على نشر الصورة.
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مصر 365