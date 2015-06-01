مستشفى مطروح العام يتسلم 7 وحدات غسيل كلوى بتكلفة 500 ألف جنيه

تسلمت إدارة مستشفى مطروح العام 7 وحدات غسيل كلوى حديثة، بتكلفة 500 ألف جنيه من أصل 10 وحدات غسيل كلوى، تم التصديق عليها من الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، لدعم وحدة الكلى الصناعى بمستشفى مطروح العام.

وقال البيان الصحفى الصادر عن مكتب إعلام محافظة مطروح إن الدكتور جمال الجوهرى، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أكد أن دعم وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى مطروح العام يأتى فى إطار التعاون بين وزارة الصحة ومحافظة مطروح، لدعم المستشفى بـ10 وحدات حديثة، وصل منهم حتى الآن 7 وحدات، وجار إنهاء إجراءات واستلام 3 وحدات جديدة أخرى، لخدمة مرضى الفشل بمطروح، فى ظل تزايد أعداد المرضى المترددين على وحدة الغسيل الكلوى من مراكز المحافظة المختلفة.