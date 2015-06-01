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لحواء 5 نصائح للحماية لحمايتك من اضطرابات الأكل وزيادة الوزن

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لحواء 5 نصائح للحماية لحمايتك من اضطرابات الأكل وزيادة الوزن لحواء 5 نصائح للحماية لحمايتك من اضطرابات الأكل وزيادة الوزن
يتعرض الكثيرون للإصابة باضطرابات الأكل كفقدان الشهية أو تناول المزيد من الطعام، يصاب سواء الرجال أو النساء، و لكن النساء أكثر عرضة للإصابة بتلك الاضطرابات وأكثر عرضة لتفاقم أعراضها.

وحول ذلك أكد د. أحمد هارون، استشارى العلاج النفسى وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية، أن تناول المزيد من الطعام أو فقدان الشهية تكون من أكثر الإضطرابات النفسية شيوعاً بين النساء خاصة فى عمر الشباب وبداية المراهقة.

ويتابع هارون، أن 0.10% من السيدات يتعرضن للإصابة باضطرابات الأكل مقابل 0.2% من الرجال، ويرجع ذلك إلى أن اضطرابات الأكل ترتبط بالحالة النفسية وهذا ما يثبت أن المرأة شديدة الحساسية مما يتسبب فى زيادة وزنها بشكل واضح وخاصة بعد الزواج.

ويضيف مستشار العلاج النفسى، أن تلك الاضطرابات النفسية تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة للنساء وقد تؤدى إلى الوفاة فى بعض الحالات شديدة الحساسية.
>وينصح د. هارون السيدات بالآتى لتجنب الإصابة باضطرابات الأكل:
>- عدم التركيز على صورة الجسم بشكل مرضى على مدار اليوم.
>- عدم التركيز على الأداء الغذائى والاهتمام به لدرجة الوسوسة فيه.
>- عدم اتباع حميّات غذائية قاسية أو نظام غذائى صارم تخور قواها بعده.
>- عدم الاعتماد فى إنقاص الوزن على الرجيم الدوائى فقط.
>- ضرورة ممارسة نشاط بدنى ( لمدة ساعة على الأقل يومياً) حتى ولو كان مشى فقط.
>• ضرورة الابتعاد عن الشعور بالتوتر والقلق النفسى وتجنب الخلافات الزوجية .

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مصر 365

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