5 أسباب نفسية وراء تهرب ابنك من المدرسة أو الحضانة

كثير من الأطفال يحاولون التهرب من الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ويستقبل الأهل ذلك التصرف بالتعصب والقلق والتوتر وعدم القدرة على التصرف بالشكل اللائق، ويضغطون على الطفل مما يتسبب فى زيادة كرهه للمدرسة أو الحضانة.

وحول هذا تشير الدكتورة سهام حسن الأخصائية النفسية، إلى أن الطفل كائن برىء يتصرف بمنتهى التلقائية، وعندما لا يريد الذهاب للمدرسة أو الحضانة لابد من البحث وراء السبب الذى يجعله يهرب ويفر من الذهاب لهما.

وتلفت الأخصائية النفسية، إلى بعض الأسباب التى تجعل الطفل يتهرب من الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ومنها:

>1- حرمانه من أشياء يسعى لفعلها مثل ممارسة الأنشطة أو الهوايات.

>2- تعرضه للعنف داخل المدرسة أو الحضانة، سواء كان من معلميه أو زملائه، وعدم قدرته على الدفاع عن النفس.

>3- شعور الطفل أن أسرته تسعى لتعليمه لكى تتباهى به أمام الآخريين، ولذلك ينتابه شعور داخلى بعدم الرغبة فى الذهاب للمدرسة أو الحضانة.

>4- قد يعانى بعض الأطفال من مشاكل صحية كضعف السمع أو البصر دون أن يحظى بالاهتمام من قبل أسرته، ويصرون على ذهابه للمدرسة وعدم مراعاة حالته الصحية.

>5- أو قد يكون هناك مشكلة داخل الأسرة نفسها كالانفصال أو الطلاق بين الوالدين.

وأثبتت العديد من الدراسات أن انخفاض مستوى الطالب والتحصيل الدراسى يرجع إلى مروره بمشاكل أسرية، فيكون رد فعل الطفل اللاشعورى كلفت انتباه لوالديه "أنا لا أحب المدرسة لا أريد الذهاب إليها" ويكون من خلفهما شعور "لا تدعونى أعانى من جو المشاحنات وعدم الاستقرار والأمان معكم".