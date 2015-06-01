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تناول أقراص الحديد وحمض الفوليك قبل الحمل بثلاثة أشهر تضمن سلامة الجنين

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تناول أقراص الحديد وحمض الفوليك قبل الحمل بثلاثة أشهر تضمن سلامة الجنين تناول أقراص الحديد وحمض الفوليك قبل الحمل بثلاثة أشهر تضمن سلامة الجنين
حمض الفوليك أو أقراص الحديد، من أهم الفيتامينات التى توصف للنساء فى بداية الحمل، ولمدة ثلاثة أشهر متتالية.

ولكن الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة، ينبه إلى ضرورة تناول تلك الأقراص بمجرد التفكير فى الحمل، وتوقف المرأة عن استخدام وسائل منعه.

ويؤكد يواقيم أن أقراص الحديد تعد من أهم المعادن الضرورية فى تكوين الخلايا الجنينية والحفاظ عليها، وخاصة فى الشهر الأول من الحمل، ولكن غالبا ما تكتشف المرأة حملها بعد مرور هذا الشهر بالفعل، وبالتالى تقل فاعلية تلك الأقراص، وأهميتها فى حالة تناولها بعد تلك الفترة.

ولذا ينصح استشارى النساء بضرورة البدء فى تناول تلك الأقراص بمجرد الترتيب لحدوث الحمل، وبفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حيث تعمل على تقوية بطانة الرحم، وزيادة قدرتها على تغذية البويضة الملقحة والحفاظ عليها، كما تساعد على انقسام الخلايا الجنينية بالمعدل الطبيعى لها، وأيضا تمثل دورا هاما فى بناء الخلايا الجنينية الأولى المكونة للجنين.

وبشكل خاص فإن النساء اللاتى تعرضن لحالات متكررة من الإجهاض المبكر، يجب عليهن التركيز على تناول تلك الأقراص بمجرد التخطيط للحمل، فهى تعمل بصورة جيدة على الحد من فرص الإجهاض المبكر فى الثلاثة شهور الأولى للحمل.

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مصر 365