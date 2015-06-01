دي خيا: ريال مدريد؟ لنرى ماذا سيحدث في المستقبل

رفض ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد التعليق على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول انتقاله لريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت العديد من تقارير الصحف الإسبانية والإنجليزية إلى أن دي خيا سوف ينضم لصفوف ريال مدريد خلال الصيف بعد تدهور مستوى إيكر كاسياس.

ورفض حارس يونايتد التعليق على تلك الأنباء بعدما صرح لصحيفة أس الإسبانية قائلا:"لنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وأضاف"أنا في أجازة خلال الفترة الحالية، ولا أفكر في أي شيء".

وينتهي تعاقد الحارس الإسباني مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، وأكد المدير الفني للفريق لويس فان جال أنه لا يعرف حتى الآن هل سوف يستمر دي خيا في إنجلترا أم يرحل إلى إسبانيا.