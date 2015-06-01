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تقارير – فيراتي يرغب في الانتقال لريال مدريد

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تقارير – فيراتي يرغب في الانتقال لريال مدريد تقارير – فيراتي يرغب في الانتقال لريال مدريد

يرغب ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الصيف الجاري حسبما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ويمتلك فيراتي عقدا مع سان جيرمان حتى عام 2019، ولكن أفاد تقرير الصحيفة الفرنسية بأن لاعب الفريق الباريسي يود الانتقال إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يتقدم ريال مدريد بعرض إلى إدارة سان جيرمان خلال شهر يونيو الجاري.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع فيراتي لتعويض رحيل سامي خضيرا، بالإضافة لاحتمالية تخليه عن أسير إيارامندي ولوكاس سيلفا خلال سوق الانتقالات.

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