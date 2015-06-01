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إصابة 3 أشخاص بينهم أردنيتين فى تصادم سيارتين بقنا

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إصابة 3 أشخاص بينهم أردنيتين فى تصادم سيارتين بقنا إصابة 3 أشخاص بينهم أردنيتين فى تصادم سيارتين بقنا

صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص اليوم الإثنين بينهما أردنيتين إثر تصادم سيارتين ملاكي وأخرى نقل أمام قرية كرم عمران بمركز قنا.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم مدير أمن قنا إشارة بوقوع تصادم ومصابين بدائرة مركز قنا وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم  ”7641 ص .ر.ى” قيادة المدعو “توني . ص” فى طريقها من من رأس غارب إلى الأقصر وفوجئ قائدها بسيارة نقل  فى الأتجاة المعاكس فحاول تفاديها فأختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إصطدام السيارتين، ونتج عنها إصابة قائد السيارة  و”سوهاد . ع . ش – 41 سنة” ونجلتها “سالى . ف. ا – 15 سنة” من الأردن ويحملان الجنسية الألمانية وتم نقلهم لمستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة  لتتولى النيابة التحقيق .

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