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روسيا: نرغب فى صياغة دقيقة لقرار الأمم المتحدة بشأن مهربى البشر بليبيا

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روسيا: نرغب فى صياغة دقيقة لقرار الأمم المتحدة بشأن مهربى البشر بليبيا روسيا: نرغب فى صياغة دقيقة لقرار الأمم المتحدة بشأن مهربى البشر بليبيا
قالت روسيا اليوم الاثنين إنها تريد من أى قرار لمجلس الأمن الدولى يتيح استخدام القوة فى البحر المتوسط للتصدى لعصابات تهريب البشر أن يحدد سلطات مهمة البحرية الاوروبية بدقة من أجل أن ينال تأييد موسكو.

ووافق الاتحاد الأوروبى على تشكيل بعثة للتصدى للعصابات التى تنقل أشخاصا من ليبيا فى إطار خطة للتعامل مع تدفق المهاجرين على دول الاتحاد لكنها تتطلب تفويضا من الأمم المتحدة حتى يتسنى لها التدخل فى المياة الاقليمية الليبية.

وأبدى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف - الذى كان يتحدث إلى جانب وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلونى - حذره تجاه أى قرار يتم اقتراحه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يتيح استخدام القوة لاستعادة السلام والأمن الدوليين.

وإيطاليا واحدة من أكثر الدول التى يقصدها المهاجرون.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفى مشترك بعد محادثات مع جنتيلونى "إذا طرح مقترح كهذا فسيتعين علينا أن نصيغ بأدق التفاصيل تفويض مثل هذه المهمة بموجب الفصل السابع."

وتابع قوله "لا نريد تكرار الغموض الذى استخدم فى انتهاك جسيم لقرار بشأن ليبيا تم تبنيه فى 2011."

وتملك روسيا حق النقض (الفيتو) بصفتها عضوا دائما فى مجلس الأمن الدولى وتتهم الغرب بانتهاك قرار صدر فى عام 2011 يفوض حلف شمال الأطلسى بالتدخل فى ليبيا للمساعدة فى الإطاحة بمعمر القذافى.

وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد قرابة أربعة أعوام من الإطاحة بالقذافى وتتصارع حكومتان متنافستان مدعومتان بفصائل عسكرية على السيطرة على البلد المنتج للنفط الأمر الذى حوله إلى ملاذ للمتشددين الإسلاميين والمهربين.

وذكر لافروف أن المناقشات فى مجلس الأمن الدولى بشأن القرار الجديد ضد مهربى البشر مؤجلة لان الاتحاد الأوروبى يجرى محادثات مع السلطات الليبية المعترف بها دوليا فى طبرق لتحديد التفاصيل الضرورية.
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