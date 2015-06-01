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صاحب كلب الهرم يهرب من النيابة بعد ساعتين من تسليم نفسة للشرطة

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صاحب كلب الهرم يهرب من النيابة بعد ساعتين من تسليم نفسة للشرطة صاحب كلب الهرم يهرب من النيابة بعد ساعتين من تسليم نفسة للشرطة
هرب صاحب كلب الهرم، من نيابة الهرم، أثناء عرضه عليها، وذلك بعد ساعتين من تسليم نفسه إلى رجال المباحث على خلفية عقر كلب يملكه طفلا، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية فى الوجه، وقال مصدر أمنى إن المتهم هرب من القوة التى اصطحبته الى النيابة للتحقيق معه.

كان الرائد محمد مختار معاون مباحث الهرم حرر محضرا لصاحب الكلب "مصطفى.ع"، 30 سنة، مقيم فى نزلة السمان، بعد أن سلم نفسه إثر صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره.


>- صاحب كلب الهرم يسلم نفسه للشرطة بعد تسببه فى إصابة طفل بجروح بالغة

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