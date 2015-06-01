بالصور.. مسلسل “العهد والكلام المباح “يرصد تفاصيل الصراع على حكم 3 قرى

كشف الكاتب محمد أمين راضي ان مسلسل “العهد _الكلام المباح” الذى قام بتأليفه ،والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل عبر قناة mbc ،يتناول صراع بين مجموهعة عائلات كبيرة للسيطرة على حكم ثلاث قرى،، وذلك عبر صراعٍ يخوضونه على كتابٍ يشبه الدساتير الحالية، وله سطوة عظيمة على أهالي تلك المناطق.

وحول الرسائل السياسية والأخلاقية والاجتماعية التي يكتنفها العمل، يوضح راضي: “يسلّط المسلسل الضوء على فكرة مفادها أن الاعراف المتوارثة يمكن أن تصبح في بعض الأحيان أهم من الحقّ! حتى وإن كانت تُجسّد مفاهيم خاطئة أو غير مُنصفة.

ويضيف راضي بدأتُ بالتفكير فيه كمشروع ورسم خطوطه العريضة في عام 2009، وعلى مدار الأعوام المنصرمة كنت مُنكبّاً على قراءة كل ما يفيد مشروعي لناحية تطوير فكرته وتدعيمها بوقائع تاريخية ليس هدفها التوثيق بل الاستلهام، فالمسلسل مليء بالإشارات والمدلولات.

وعن دورها بالعمل تقول الفنانة صبا مبارك : “أقدم شخصية ريا، وهي كبيرة “كفر النساء”، إحدى القرى الثلاث التي تدور فيها الأحداث، والقرى هي: “كفر القلعة”، و”كفر نطاط الحيط”، و”كفر النساء”. تتميز ريا بشخصية قوية، إذ تحرّكها الرغبة في الانتقام من الظالم ونصرة المظلوم، سيّما بعد الظلم الذي تتعرض له والدتها وشقيقتها، فتسعى للانتقام وتستولي على ذمام السلطة في الكفر الذي كان يحكمه والدها، وتقرر التخلص من كل الرجال فيه!”

وتضيف . شخصيات المسلسل لا يمكن تصنيفها في خانة الخير المطلق أو الشر المطلق، بل هي مزيج من الاثنين معاً، فلكل شخصية دوافعها الخاصة والمتطرفة، وهذا ما يصنع الحبكة الدرامية المشوّقة للمسلسل”. بموازاة ذلك، وتشيد “صبا بنصّ المؤلف محمد أمين راضي وأداء المبدع خالد مرعي وراء الدفّة الإخراجية، كما تعتبر أن المنتج طارق الجنايني لم يتوانَ عن تقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الإنتاج، وتقديم عمل درامي متميز بكل ما للكلمة من معنى. وعن الشخصية التي تجسدها في العمل، تقول مبارك

من جانبه، يعتبر آسر ياسين فرصة عمله مع المخرج خالد مرعي إحدى أهم مزايا “العهد – الكلام المباح”، مشدّداً على ما أسماه بـ “التنوع في الشخصية التي أقدمها، والمُستمدّ من مناخ العمل ككل، فضلاً عن القيمة الإنتاجية العالية التي تتجلى في الديكورات والملابس والأجواء التاريخية، ناهيك عن إبداع المؤلف محمد أمين راضي، والرؤية الإخراجية المتميزة لخالد مرعي”.

وعن الدور الذي يلعبه في المسلسل، يقول اسر. “أقدّم شخصية مهيب المُركّبة والمليئة بالتحولات والمرتبطة بمجرى الأحداث، لذا فهي مؤثرة في الحبكة، وتمثّل دوراً مغرياً لأي ممثل.” و أراهنا هذا العام على أن “العهد – الكلام المباح” ،يمثل عودة قوية إلى الدراما التليفزيونية بعد عامين من الغياب.

الجدير بالذكر أن مسلسل “العهد – الكلام المباح”، هو التعاون الثالث بين الكاتب محمد أمين راضي والمخرج خالد مرعي بعد نجاحهما معاً في مسلسلي “نيران صديقة” و”السبع وصايا”، وأنتاج طارق الجناينى ، كما يضمّ حشد من الممثلين من مصر والدول العربية منهم غادة عادل، آسر ياسين، أروى جودة، هنا شيحا، صبا مبارك، ياسر المصري، آيتن عامر، كندا علوش، شيرين رضا، سلوى خطاب، صفوة، صبري فواز، وليد فواز..وآخرين

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