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Incense & Cedrat عطر جديد من Jo Malone

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Incense & Cedrat عطر جديد من Jo Malone Incense & Cedrat عطر جديد من Jo Malone

الإثنين 01-06-2015 15:51

Incense & Cedrat هي الإصدار الجديد من عائلة كولونيا إنتنس، تلك المجموعة المعروفة بمكوناتها الغنية والنادرة.
ابتكرت المنتج خبيرة العطور، ماري سالاماني، باستخدام رائحة البخور العماني، وهو البخور الأكثر قيمة وتقديرا في العالم. يتم انتاج هذا البخور منذ أكثر من ستة آلاف سنة، ويتم حصاده من شجرة النقرس/ البوسويليا القيمة التي تنمو في منطقة شاسعة ممتدة بين المحيط والصحراء، الظفر. وتناقلت الأجيال حصادها. تحفر الشجرة مرتين سنويا لتتيح إمكانية تسرب النسغ الراتنجي، جافا وكريستاليا. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت شجرة النقرس مهددة. ولذا لأول مرة في تاريخ العطور نستخدم تكنولوجيا NaturePrint™ لإعادة ابتكار رائحة البخور العماني.

تكنولوجيا NaturePrint™
إن الاستخدام الريادي لتكنولوجيا NaturePrint™ مكننا من أسر رائحة البخور العماني بدون أن نلحق الضرر بشجرة النقرس/ Boswellia المقدسة أو البيئة المحيطة بها. تؤخذ قطرات البخور الراتنجي إلى بيت العطور للحصول على محلول وزيت عطري. ويتم تحليلها في المختبر من أجل إعادة ابتكار الرائحة باستخدام المكونات الطبيعية، بإدارة خبير صناعة العطور . وحالما ينتشر الراتنج، فإنه يكتمل مع تألق السيدرات. نفحة حامضية ألوميني.

التركيب
لقد أضيف إلى الدفء الذي يميز البخور ثلاث طبقات من الراتينج. كل منها تؤكد على فردية جوهر البخور. نفحات الليمون والفلفل من الإيليمي تنشر نضارة متألقة حالما يتفتح العطر. اللابدانيوم الذي يشبه العنبر يضفي الشهوانية إلى جوهر العطر. البنزوين الحلو والناعم يضفي تركيزا على الغنى الآسر في طبقة القاعدة.

التحديات التي تواجه خبير العطور
"بالنسبة لي ، يعتبر ابتكار عطر يحتوي على البخور من جومالون لندن يعني عطرا عصريا بأناقة استثنائية تحمل بصمة. أردنا الحصول على عطر ينسجم مع تألق البخور ونضارته الطبيعية بينما يحتضن دفئه وطبيعته الخشبية. يتميز البخور بجوانبه المتعددة. وكان التحدي أمامي هو التركيز على ميزات عديدة وتطويع جانبه الغامض."—ماري سالاماني، خبيرة صناعة العطور

فن تركيب العطور Fragrance Combining™
يتعلم العمانيون وضع طبقات من العطور منذ طفولتهم. تملأ النساء خزائنها بالياسمين المنعش والآس العطري. أما الرجال فينقعون الشراشيب الحريرية التي تزين زيهم التقليدي بالعطر المفضل. كل قطعة قماش يتم تبخيرها ببخار من قطع خشبية عطرية تسمى البخور، قبل رش العطر. يعتبر البخور أسلوبا للتعبير عن الشخصية، وتطبيق عدة طبقاتحسب المزاج والمناسبة. وعلى نفس السياق ، فإن فن تركيب العطور Fragrance Combining™ هو جزء جوهري من فلسفة جو مالون لندن. وكما هو الحال بالنسبة لجميع عطورنا الأخرى، فإن Incense & Cedrat يتميز بتركيبة أنيقة وبسيطة. أي أنه يمكن أن يوضع لوحده أو يطبق مع عطور أخرى للحصول على عطر استثنائي فريد. مع العود والبرغموت مثلا، تحصلون على عطر خشبي راق وأخاذ. أو جربوه مع Red Roses للحصول على عطر الورود الفاخر المنكه بالتوابل والمفعم بالأحاسيس.

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سيدتي