La Nuit Trésor قصة حب في عطر Lancome

مثل كل قصص الحب العظيمة ، La Nuit Trésor هي قصة لقاء غير متوقع بين زهرتين نبيلتين: الوردة و الOrchidée de Vanille Tahitensis .مختلفتان جدا، ورغم ذلك فهما منسجمتان بتناغم في هذا التوقيع الجديد الذي يكشف أنهما ولدتا لتكونا معاً. زهرتان تتّحدان لخلق عطرٍ يفوح برحيق الشغف واللغز والاثارة التي ينشرها La Nuit Trésor.

قصيدة لزهرة، الوردة السوداء الآسرة

الوردة التي لطالما اعتبرت رمزاً لLancôme، قدمت في نسخة سوداء متقنة الصنع، كجوهر للانوثة الفائقة وتجسيد للحب المطلق.

دوار شهي، بنكهة شمس الفانيلا

الOrchidée de Vanille Tahitensis هي لخبراء صناعة العطور بمثابة الذهب الاسود، زهرة توازي بجاذبيتها بشرة تتلوّن تحت اشعة الشمس. هذه الزهرة النادرة والفاتنة هي خير معبّر عن غموض الليل وإثارته. سلطة جرأتها المفرطة تبرز من خلال اضافة جرعة غير مسبوقة من اللوز المحلى على عالم العطور.

تقارب لا يقاوم

انجذاب لا مفر منه بين نجمين ساطعين، الممثلة والملاكم

بسحرها الاسباني الحار ، المثير والمغري ، بينيلوبي كروز، نجمة الشاشة السينمائية وايقونة أعظم المخرجين العالميين، تجسد كافة جوانب الأنوثة بأفضل صورة . عيناها المتوهجتان وجاذبيتها الكبيرة، يجمعونها بعارض الازياء ايلاي كيرولوفيتش. مثل نجمين يندمجان في فضاء باريسي، الممثلة و "الملاكم" يؤكدان انجذابهما غير المتوقع.

الاعلان التجاري يجسّد العلاقة بين النجمة التي ترمز للبريق والغلامور بثوبها الاسود المذهل، والملاكم الذي يقف بكامل عظمته. هما مختلفان، ولكن كل منهما يكمّل الاخر، والاهم أنهما ينجذبان لبعضهما البعض مثل السحر.

انها قصة بين شخصين فريدين، سيوحّدهما الحب بشكل غامض، مكثف، فيقربهما في كل لحظة رغم ان الحياة تبعّد بينهما. لكل منهما لحظات مجده وتألقه، قبل ان يلتقيا، فتتشابك أصابعهما ، يجمعهما الخاتم الاسود نفسه، رمز للإنجاذب الدائم، المطلق والأبدي.