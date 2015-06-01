نصائح لاختيار فساتين سهرة للحوامل

قد تخجل الكثير من الأمهات من حضور الحفلات أثناء حملهن، ويتعللن بالتعب، لكن مع الأناقة لا داعي لأن تخفي نفسك.

«سيدتي وطفلك» التقت بمصممة الأزياء السعوديَّة، هيفاء فهد، لتقدِّم لك نصائح مهمَّة عند اختيارك فستان السهرة في حمل:

ـ لا تخشي ارتداء الفساتين الضيقة في الحمل، فلا يوجد ما هو أفضل من التباهي بجسمك وهو في قمة أنوثته وتميزه.



ـ ضعي في اعتبارك عند التسوق لفستان السهرة الأنسب لجسمك وأفضل طريقة لارتداء الملابس التي تزيد من جماله.



ـ قومي باستغلال الفرصة التي تأتي لك مع الحمل بتحليك بمنحنيات أفضل لجسمك والتي تبدأ بالظهور مع اختلاف معدل الهورمونات النسائيَّة في الجسم.



ـ اقبلي على القصات غير المعتادة والألوان المختلفة، فلا تحددي ملابسك بين قصة الأمبير واللون الأسود فهي الأكثر شيوعاً بين النساء الحوامل.



ـ يمكنك اختيار فستاناً بسيطاً ليس به أي شيء مميز، وتحويله إلى فستان مبهر عن طريق تنسيقه مع مجوهرات مميزة وحذاء خلاب وحقيبة مبهرة.



ـ حاولي جاهدة أن تبحثي عن الموديلات التي تتميز بوجود حزام تحت الصدر، أو تكون ضيقة تحت الصدر، ومن ثمَّ تأتي فضفاضة، هذا الموديل يكون أكثر عمليَّة في جميع الأوقات، سواء كان قصيراً أو طويلاً، ويمكنك الاستفادة منه فيما بعد الولادة، خاصة للأمهات اللاتي اكتسبن وزناً زائداً أثناء الحمل، ويعانين من بروز البطن.