محافظ الإسماعيلية يشهد فعاليات مبادرة “يلا ننظفها” بمستشفى القنطرة غرب

حرص اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على حضور و متابعة تنفيذ برامج فعاليات مبادرة “يلا ننظفها” التى إطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة برئاسة الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة للمرة الثانية والإسبوع الثانى على التوالى ،وذلك بمستشفى القنطرة غرب المركزى.

و قد رافق المحافظ فى حضور فعاليات المبادرة المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والدكتورعادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة وحسن الجاويش وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية و السياسية بالمحافظة.

كما شارك فى تنفيذ فعاليات مبادرة نظافة المستشفى عدد كبير من الأطباء والممرضين والإداريين والعاملين بالمستشفى برئاسة الدكتور مصطفى درويش مدير عام المسنشفى و عدد كبير من المواطنين والشباب و أهالى ومواطني القنطرة غرب.

وأكد المحافظ على انه سوف يتم تنفيذ تلك التجربة تباعاً و بشكل أسبوعى كل مرة فى أحد المستشفيات العامة و المركزية و أشار الى أهمية تفعيل دور المشاركة الشعبية و المجتمعية جنباً الى جنب مع الأجهزة التنفيذية.

وضرورة تضافر و تكثيف كافة الجهود من أجل إستعادة الشكل الجمالى و الحضارى للإسماعيلية بوجه عام و إستعادة المظهر الحضارى للمستشفيات والمؤسسات العلاجية والطبية.

وخلال الزيارة التقى المحافظ بعدد من المواطنيين وأستمع الى مطالبهم وشكاواهم التى وعد بالعمل على تلبيتها.