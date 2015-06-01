القبض على 10 مشتبه بهم فى حملات أمنية برفح والشيخ زويد

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، نتائج الحملات الأمنية فى مناطق الشيخ زويد ورفح خلال الساعات الماضية، وقال المصدر فى تصريحات صحفية، إنه تم القبض على 10 مشتبه بهم، منهم عدد 5 مطلوبين أمنيًا، وجارٍ فحصهم أمنيًا.

وتم حرق وتدمير منزل خاص بأحد العناصر و4 عشش و4 دراجات بخارية بدون لوحات، والتحفظ على 4 سيارات (3 ربع نقل وواحدة ملاكى هيونداى) وجارٍ فحصها عن طريق الأجهزة المعنية.

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