أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

40 مواطنًا تقدموا للحصول على قروض مبادرة "مشروعك" بالقليوبية

Google+ Print
40 مواطنًا تقدموا للحصول على قروض مبادرة "مشروعك" بالقليوبية 40 مواطنًا تقدموا للحصول على قروض مبادرة "مشروعك" بالقليوبية
قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إن مبادرة "مشروعك" التى أطلقها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تم تطبيقها بالمحافظة، إذا وصل عدد المتقدمين 40 مواطنًا، وبلغ إجمالى المبلغ المقروض مليونى و62.5 ألف جنيه.

وأضاف عبد الظاهر فى تصريحاتٍ له، أن 4 مواطنين بمدينة بنها تقدموا، وتم بالفعل تسليم القروض لـ3 منهم، استوفوا الشروط الخاصة بالقرض، وبدءوا فى ممارسة أنشطتهم فى مجالات مختلفة، والتى تنوعت بين محلات ملابس، وقطع غيار سيارات، ومكاتب سياحية، ومعالف تسمين مواشى.

كما تقدم 4 مواطنين، من أبناء مدينة طوخ، وتم تسليم القروض لهم بمبلغ 321 ألف جنيه، وتنوعت أنشطة العمل، بين أدوات صحية، ومحلات ملابس، وبقالة، ومطاعم، ودواجن، ومجمدات.

وأشار إلى أنه جارٍ تسليم القروض لباقى الأفراد المتقدمين من باقى مدن المحافظة، مُشددًا على مسئولى مكاتب "مشروعك" بالمدن، بضرورة تسهيل كل الإجراءت اللازمة لاستلام القروض لتوفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365