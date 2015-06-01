40 مواطنًا تقدموا للحصول على قروض مبادرة "مشروعك" بالقليوبية

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إن مبادرة "مشروعك" التى أطلقها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تم تطبيقها بالمحافظة، إذا وصل عدد المتقدمين 40 مواطنًا، وبلغ إجمالى المبلغ المقروض مليونى و62.5 ألف جنيه.

وأضاف عبد الظاهر فى تصريحاتٍ له، أن 4 مواطنين بمدينة بنها تقدموا، وتم بالفعل تسليم القروض لـ3 منهم، استوفوا الشروط الخاصة بالقرض، وبدءوا فى ممارسة أنشطتهم فى مجالات مختلفة، والتى تنوعت بين محلات ملابس، وقطع غيار سيارات، ومكاتب سياحية، ومعالف تسمين مواشى.

كما تقدم 4 مواطنين، من أبناء مدينة طوخ، وتم تسليم القروض لهم بمبلغ 321 ألف جنيه، وتنوعت أنشطة العمل، بين أدوات صحية، ومحلات ملابس، وبقالة، ومطاعم، ودواجن، ومجمدات.

وأشار إلى أنه جارٍ تسليم القروض لباقى الأفراد المتقدمين من باقى مدن المحافظة، مُشددًا على مسئولى مكاتب "مشروعك" بالمدن، بضرورة تسهيل كل الإجراءت اللازمة لاستلام القروض لتوفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستى.