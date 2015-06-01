حبس عصابة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القليوبية

أمر سيد الشنوفي مدير نيابة مركز شرطة طوخ بالقليوبية بحبس تشكيل عصابى أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بسرقة سيارات المواطنين بأسلوب المفتاح المصطنع.

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية، تلقي إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز طوخ يفيد تلقيه بلاغا من "وليد عبد الصادق " 43 سنة أمين شرطة بالمعاش بسرقة السيارة خاصته رقم ر ف ج 6295وذلك حال قيامه بتركها أمام مول العابد لشراء بعض المستلزمات وعند عودته فوجئ بسرقتها

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير ادارة البحث الجنائى ووضعت خطة بحث لضبط الجناه والسيارة كان من أهم بندودها تفريغ الكاميرات الخاصة بالمول

بفحص الكاميرات وتحديد المشاهد وقت الحادث تبين أن مرتكبى الواقعة كل من" محمد ح ع " 36 سنة ميكانيكي السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا ( سرقة سيارة – مخدرات – تزوير) أخرهم القضيه رقم 3015 جنايات قسم اول بنها لسنة 2014 – مخدرات و"على ح ع " 35 عامل السابق اتهامه فى القضيه رقم 7415 جنايات قسم قليوب لسنة 2014م – تزوير محكوم عليه هارب فى عدد ( 2 ) حكم حبس أخرهما القضيه رقم 9970 جنح قسم أول بنها لسنة 2009 – سرقة

تم استئذان النيابة العامة لضبطهما وتم القبض عليهما وبمواجهتهما بما أسفرت عن التحريات اعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها .

بتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بإرتكابهما واقعة المحضر رقم 2041 جنح قسم اول بنها لسنة 2015 بشأن بلاغ " ايمن صابر غنيم " بسرقة السيارة خاصته رقم 789 ص ن ب ماركة سوزوكى فان وواقعة المحضر رقم 22043 جنح مركز طوخ لسنة 2014بشأن بلاغ " رشوان ناجى " سائق بسرقة السيارة خاصتة رقم 8574 ف ب ص ماركة سوزوكى فان وتم كف البحث عنها في المحضر رقم 3 أحوال مركز طوخ وواقعة المحضر رقم 2975 جنح قسم اول بنها لسنة 2015 بشأن بلاغ " صبحى حنا "بسرقة السيارة رقم 1215 ق هـ ى ماركة سوزوكى فان.

وإعترفا بأنهما يقومان ببيع السيارات المستولى عليها لعميلهما " إبراهيم م "36 سنة عاطل تم اعداد مأمورية بالتنسيق وقطاع مصلحة الامن العام وأمن الشرقية وبإستهدافة أمكن ضبطة وبمواجهتة بما ورد بإعترافات المتهمان أقر بصحتها وتم بإرشادة ضبط السيارة الأولى والتحفظ عليه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة اصدرت قرارها السابق.