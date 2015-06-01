بالصور.. رئيس الوزراء يكلف بالانتهاء من محطة مياه الوليدية بأسيوط فى 6 أشهر

تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته محافظة أسيوط، محطة مياه الوليدية، وتصل قدرة المحطة إلى 600 لتر/ثانية كمرحلة أولى، ومن المقرر أن تصل في المرحلة الثانية إلى 1200 لتر/ثانية.

وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ المحطة، وتخدم المحطة حى الوليدية وعدد 7 قرى بشمال أسيوط، وتبلغ قيمة الأعمال حتى تاريخه 124 مليون جنيه، ويبلغ إجمالى طول الشبكة 34 كم.

وفور دخوله المحطة طلب رئيس الوزراء من مسئولى شركة المقاولون العرب تغيير ميعاد نهو المحطة المسجل على الساعة الرقمية فى مدخل المحطة، بدلا من سنة ليكون ستة أشهر، مشددا على ضرورة العمل على 3 ورديات طوال اليوم، للانتهاء من المحطة فى هذا التوقيت، فهناك احتياج لتشغيل المحطة.

وأشاد المهندس إبراهيم محلب بحجم الإنجاز فى الأعمال، قائلا: جئنا إلى هنا منذ ستة أشهر تقريبا، وكانت الأرض شبه فضاء، والمشروع متوقف، والحمد لله نجحنا فى توفير تمويل للمشروع، ونسبة ما تحقق ممتازة، ولكن نطلب المزيد، وسرعة الانتهاء من المحطة.



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