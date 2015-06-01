حملة الدبلومات من المعلمين يناشدون الرئيس بإلغاء قرار منع ترقيتهم

تقدم الألاف من المعلمين المعينين على مؤهل دبلوم المعلمين والمعينين بمدارس محافظة سوهاج، والذى بدء تعينهم منذ اكثر من 30 عام، بنداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى يتضررون فية من قرارمنع ترقيتهم إلى الوظائف القياديه واقتصارها على المعلمين حملة المؤهلات العليا، وسحب القرارات السابقة والخاصة بتعين بعضهم فى مناصب قيادية.

وقال المعلمين من حملة الدبلومات أن ذلك القرار أعادنا للخلف وأعطى الفرصة لترقية من هو أحدث من حملة المؤهلات العليا دون اعتبار سنوات الخبرة لنرى فى كثير من الاحيان أن تلميذ يرأس معلمة فى العمل لان معلمة تم تعينة على دبلوم المعلمين

ومن جانبة قال عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية تنفذ قرارات الوزارة وأن تلك القرارات يتم تطبيقها على مستوى الجمهورية تنفيذ للقانون 155 والذى يمنع تعين حملة دبلوم المعلمين فى المناصب القيادية ويقتصر التعين على الحاصلين على مؤهل عالى تربوى أو مؤهل عالى مناسب بالاضافة الى دبلومة تربوية ويعد مكان من هم بمناصب قيادية وحاصلين على دبلوم معلمين شاغرا ويتم عمل اعلان لشغلة ممن ينطبق عليهم القانون 155 والخاص بكادر المعلمين .