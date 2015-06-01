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الأموال العامة تضبط سمسار قبل بيعه قطعة أرض ملك الدولة

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الأموال العامة تضبط سمسار قبل بيعه قطعة أرض ملك الدولة الأموال العامة تضبط سمسار قبل بيعه قطعة أرض ملك الدولة
ألقت مباحث الأموال العامة برئاسة العميد محمد حسن، القبض على عاطل لاتهامه بتزوير عقد قطعة أرض تابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والمقدر مساحتها بــ400 فدان.

تلقت إدارة الأموال العامة بلاغ من أحد المواطنين يتهم شخص بعرض قطعة أرض عليه لشرائها فى مدينة السادس من أكتوبر يقدر ثمنها ب 40 مليون جنيه تابعة لأملاك الدولة وكشفت التحقيقات الأولية تحت إشراف اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن المتهم أقنع الشاكى بشراء الأرض وقدم له عقود مزروة تفيد امتلاكه لها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين أنه "أحمد.ف" - 35 سنة سمسار ومقيم بقرية أوشين بالفيوم، بحوزته عدد من العقود المزورة الخاصة بأراضى الدولة .

وبمواجهته بما ورد من معلومات اعترف بارتكاب الواقعة ونصبه على المواطنين للاستيلاء على أموالهم نظير إيهامهم، بامتلاكه أراضى فى مناطق مختلفة بالجمهورية، فتحرر له المحضر اللازم واحالهع اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة .
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مصر 365