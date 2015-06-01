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إبراهيم سعيد يتهم 3 أشخاص بمحاولة اختطاف ابنه وتحطيم سيارته بالمعادى

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إبراهيم سعيد يتهم 3 أشخاص بمحاولة اختطاف ابنه وتحطيم سيارته بالمعادى إبراهيم سعيد يتهم 3 أشخاص بمحاولة اختطاف ابنه وتحطيم سيارته بالمعادى
استمعت نيابة المعادى لأقوال إبراهيم سعيد لاعب كرة القادم السابق، فى واقعة اتهامه لثلاثة أشخاص بمطاردته ومحاولة اختطاف ابنه وتحطيم سيارته، حيث ذكر اللاعب أمام أحمد مجدى عبد الغنى مدير النيابة أنه أثناء تواجده بصحبة زوجته بكافيه بمنطقة قصر النيل فوجئ بعدد من الأشخاص يستهزئون به لمشاركته فى برنامج الرقص الذى أذيع على إحدى القنوات الفضائية، ونشبت بينهم مشادة كلامية مما دفعه لترك الكافيه والانصراف.

وأضاف أنه عقب عودته إلى مسكنه خرج بصحبة ابنه الصغير لإحضار الطعام من إحدى المحلات، إلا أنه فوجئ بسيارة يستقلها ثلاثة أشخاص الذين استهزئوا به بالكافيه يطاردونه، ثم أجبروه على التوقف، وحاولوا اختطاف ابنه واعتدوا عليه وحطموا زجاج سيارته الخلفى، وتمكن من الإفلات منهم والهرب.

كما استدعت النيابة زوجة اللاعب للاستماع لأقوالها وباشرت التحقيق.

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مصر 365