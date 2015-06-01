بالصور.. مواطن أسيوطى لـ"محلب": بلغ الرئيس السيسى أننا بنحب الجيش وبنحبه

زار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة أسيوط اليوم، قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، وهى إحدى القرى الأكثر احتياجاً، والتى يبلغ عدد سكانها نحو 54 ألف نسمة، ويعمل معظم سكانها فى الزراعة، حيث يبلغ زمام الأراضى الزراعية للقرية نحو 5.549 فدان.

وعند وصول محلب القرية فوجئ بمظاهرة من الأهالى، وهتافات: المستشفى، المستشفى، للمطالبة بتشغيل وحدة غسيل الكلى، المتبرع بها من أحد الأهالى، ولكنها لم تستكمل، ولم يتم تشغيلها، فهدأهم رئيس الوزراء، وكلف وزير الصحة والمحافظ بالعمل على سرعة تشغيل المستشفى، فتعالت هتافات الأهالى: بنحبك يا محلب، بنحبك يا محلب.

كما قام رئيس الوزراء بجمع عدد كبير من شكاوى المواطنين، ومطالبهم، وأكد لهم أن كل ورقة يتسلمها يتم بحثها، والرد عليها، وطافت مسيرة من شباب القرية خلف الأتوبيس الذى يستقله رئيس الوزراء ومرافقوه، لتحيتهم، وتقديم الشكر لهم.

وقال أحد الفلاحين لرئيس الوزراء: بلغ الرئيس السيسى أننا بنحب الجيش، وبنحبه، هو كبير القادة، ونحن نقدر كل ما يتم حاليا من مشروعات وخدمات. كما قام رئيس الوزراء بتفقد الوحدة الصحية بقرية الحواتكة، والتى تم إنشاؤها حديثاً وتم تسلمها لبدء العمل فى عام 2013.

من جانبه، أكد وزير الصحة، أن الوحدة تخدم أهالى القرية، وتتضمن عيادات خارجية بها اثنان من الأطباء البشريين، واثنان من أطباء الأسنان، واثنان من الصيادلة، كما أنها تقدم خدمات تنظيم الأسرة، وتسجيل المواليد والوفيات، والحملات القومية والتطعيمات الإجبارية.

وقام رئيس الوزراء بزيارة وحدة الشئون الاجتماعية بالقرية، حيث يتم تسجيل المستفيدين من معاشى تكافل وكرامة، من أهالى القرية، وعبر المستفيدون عن فرحتهم بهذا المشروع الذى يوفر لهم عائدا ماديا مناسبا، يراعى ظروفهم.



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