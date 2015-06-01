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لو عندك الكوليسترول مرتفع.. 6 نصائح لحمايتك من مضاعفاته

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لو عندك الكوليسترول مرتفع.. 6 نصائح لحمايتك من مضاعفاته لو عندك الكوليسترول مرتفع.. 6 نصائح لحمايتك من مضاعفاته
ارتفاع نسبة الكوليسترول من الأمراض التى تشكل خطرًا كبيرًا، وذلك لأنه يتسبب فى الإصابة بأمراض القلب، والإصابة بالجلطات فى الجسم، لهذا يجب التعامل معه بطريقة صحيحة لتفادى هذه المضاعفات.

وحول ذلك، تقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أفضل الأطعمة التى ينصح بتناولها لمرضى الكوليسترول للحد من ارتفاعه فى الدم، ومنها:

1- الشوفان وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تساعد فى تخلص الجسم من السموم المتراكمة وكذلك .

2- الفواكه الحمضية التى تساعد فى السيطرة على نسبة ارتفاع الكوليسترول فى الدم.

3- زيت الزيتون، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة دهون منخفضة فيحد من ارتفاع نسبته فى الدم.

4- الأسماك وذلك يرجع لاحتوائها على نسبة منخفضة من الدهون الضارة مما يساهم فى الحد من ارتفاعه.

5- اللوز والبندق والفسدق من الأطعمة الغنية بالألياف والتى تحتوى على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة وتساعد على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم.

6- ممارسة الرياضة المنتظمة أى تكون ثلاث مرات أسبوعيًا، تلعب دورًا كبيرًا فى خفض الكوليسترول فى الدم.

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مصر 365

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