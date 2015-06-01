لو عندك الكوليسترول مرتفع.. 6 نصائح لحمايتك من مضاعفاته

وحول ذلك، تقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أفضل الأطعمة التى ينصح بتناولها لمرضى الكوليسترول للحد من ارتفاعه فى الدم، ومنها:
1- الشوفان وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تساعد فى تخلص الجسم من السموم المتراكمة وكذلك الدهون.
2- الفواكه الحمضية التى تساعد فى السيطرة على نسبة ارتفاع الكوليسترول فى الدم.
3- زيت الزيتون، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة دهون منخفضة فيحد من ارتفاع نسبته فى الدم.
4- الأسماك وذلك يرجع لاحتوائها على نسبة منخفضة من الدهون الضارة مما يساهم فى الحد من ارتفاعه.
5- اللوز والبندق والفسدق من الأطعمة الغنية بالألياف والتى تحتوى على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة وتساعد على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم.
6- ممارسة الرياضة المنتظمة أى تكون ثلاث مرات أسبوعيًا، تلعب دورًا كبيرًا فى خفض الكوليسترول فى الدم.