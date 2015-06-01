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المحكمة ترفض طلب «عز» بتمكينه من فتح حساب بنكي

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المحكمة ترفض طلب «عز» بتمكينه من فتح حساب بنكي المحكمة ترفض طلب «عز» بتمكينه من فتح حساب بنكي

1 يونيو 2015 | 1:59 مساءً

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص في نظر الطلب المُقدم من رجل الأعمال أحمد عز، لتمكينه من فتح حساب بنكي لإيداع المبلغ المالي الخاص بترشحه للانتخابات البرلمانية المُقبلة، وذلك وفقاً للمنصوص عليه بقانون تنظيم الانتخابات.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين سيف الله محمد محمود  ومحمود عبدالغفار جاد الله.

ويشار إلى أن أمين التنظيم بالحزب الوطني المُنحل، قد استبعد من خوض سباق الترشح للانتخابات البرلمانية، قبل إيقافها، وكانت من ضمن أسباب استبعاده، عدم تمكنه من فتح حساب بنكي خاص به.

2015-06-01

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