من هو هاني مختار.. السوداني هداف مونديال الشباب مع ألمانيا

افتتحت ألمانيا مشوارها في كأس العالم للشباب المقامة حالياً بنيوزيلندا بفوز ساحق فجر الاثنين على جزر فيجي 8-1. فوز كان بطله الأول لاعب سوداني.

هاني مختار. نجم المنتخب الألماني الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى فيجي ليعتلي قمة هدافي البطولة العالمية للشباب.

هاني من مواليد العاصمة الألمانية برلين في 21 مارس 1995 لأب مهاجر سوداني وأم ألمانية. بدأ مشواره مع الكرة في سن الخامسة بالانضمام لأكاديمية فريق هرتا برلين، وأظهر موهبة مميزة منذ طفولته، ليقرر مدربه تعيينه قائداً لكل فرق الناشئين التي لعب لها وأخرها فريق تحت 17 سنة الذي قاده للفوز بدوري الناشئين عام 2012، وتم تصعيده لفريق الأول في العام نفسه.

وفي سن الـ17 شارك هاني أمام دينامو درسدن بدوري الدرجة الثانية ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ هرتا برلين.

في يناير الماضي لفتت موهبة هاني مختار أنظار مسؤولي بنفيكا البرتغالي ليقرروا ضم اللاعب مقابل 500 ألف يورو. وقبل أسبوع واحد وتحديداً يوم 23 مايو الماضي شارك مختار في مباراته الأولى مع الفريق الأول لبنفيكا في آخر مباريات الموسم أمام ماريتيمو، والتي حسم فيها بنفيكا لقب الدوري البرتغالي ليتوج بلقبه الرسمي الأول مع الفريق.

هاني الذي فضل اللعب للمنتخب الألماني سجل هدف فوز ألمانيا ببطولة أوروبا تحت 19 سنة العام الماضي أمام البرتغال، قبل أن يبدأ مشواره في مونديال الشباب بهاتريك، ليلفت الشاب السوداني أنظار الجميع بقميص أبطال العالم.