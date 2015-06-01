أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط سيارة مجهزة لسرقة المواد البترولية في المنوفية

Google+ Print
ضبط سيارة مجهزة لسرقة المواد البترولية في المنوفية ضبط سيارة مجهزة لسرقة المواد البترولية في المنوفية

تمكنت وحدة مباحث بركة السبع، من ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من الخط الرئيسى لشركة أنابيب البترول وسط الدلتا بواسطة سيارة مجهزة سعة 51 ألف لتر وأدوات شفط البترول .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد الضبع رئيس مباحث بركة السبع يفيد بضبط سيارة نقل فنطاس رقم  اى م 647  بجوار مزلقان الحلفاية بمدينة بركة السبع تقوم بشفط مواد بترولية من الخط الرئيسى بعد توصيلها بخرطوم بطول 15 متر بنتهى بمحبس قيادة عاطف ا ع 32 سنة قرية بهتم شبرا الخيمة ومرافقة احمد ح ع 29 سنة مقاول.

كما تم ضبط السيارة رقم م ن س 7469 محملة بخراطيم ومحابس تستخدم فى شفط المواد البترولية  وتم ضبط المتهمين وإخطارا شركة انابيب البترول المالكة للخط وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 8 أحوال بركة السبع وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا