ضبط سيارة مجهزة لسرقة المواد البترولية في المنوفية

تمكنت وحدة مباحث بركة السبع، من ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من الخط الرئيسى لشركة أنابيب البترول وسط الدلتا بواسطة سيارة مجهزة سعة 51 ألف لتر وأدوات شفط البترول .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد الضبع رئيس مباحث بركة السبع يفيد بضبط سيارة نقل فنطاس رقم اى م 647 بجوار مزلقان الحلفاية بمدينة بركة السبع تقوم بشفط مواد بترولية من الخط الرئيسى بعد توصيلها بخرطوم بطول 15 متر بنتهى بمحبس قيادة عاطف ا ع 32 سنة قرية بهتم شبرا الخيمة ومرافقة احمد ح ع 29 سنة مقاول.