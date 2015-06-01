بالصور.. فندق «البلينا» السياحي بسوهاج نموذج لإهدار المال العام

حالة من الاستياء تنتاب أهالي مركز البلينا، بمحافظة سوهاج، بسبب بيع فندق البلينا السياحى التابع للهيئة العامة للاستثمار قبل افتتاحة رسميا، والذى كلف ​بنائه​ 62 مليون جنية، على مساحة 5000 متر ويحتوى على 80 غرفة و6 اجنحة فندقية بالاضافة إلى مطعم وحمامات سباحة ونادى وقاعات مكيفة معدة لاستضافة المؤتمرات واللقاءات.

والذي أنشئ بهدف التنمية السياحية وخدمة منطقة عرابة ابيدوس بالبلينا، التى تعد من اهم المناطق الأثرية بمصر وتحتوى على أثار تمثل الحقب التاريخية المختلفة هذا بالاضافة الى قيام الدولة بتخصيص 10 ملايين لإنشاء مرسى سياحى أمام الفندق لخدمة السياحة واستقبال السياح عبر الرحلات النيلية وتم اختيار الموقع لقربة من الفندق.