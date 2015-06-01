محلب من أسيوط: رجال الأمن أعادوا الانضباط للشارع ونسفوا كلمة "بلطجة"

أشاد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال لقائه بالقيادات التنفيذية لمحافظة أسيوط بدور الأجهزة الأمنية فى استعادة الأمن ونسف كلمة "بلطجة" وإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، مؤكدا أنه تم خلال الفترة الماضية تحقيق العديد من النجاحات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى هذا الصدد تم تطوير منطقة وسط البلد بالقاهرة لتمثل قصة نجاح رفعت معنويات الشارع المصرى، مطالبا الحضور بتبنى قصة نجاح جديدة كالاهتمام بتطوير مستشفى وتوفير كل احتياجاتها لتصبح نموذجا يُحتذى به ويرفع من معنويات المواطنين.

وخلال الاجتماع وجه المهندس إبراهيم محلب بعمل حصر قبل بدء شهر رمضان للمشروعات المتوقفة الخاصة بالمياه والصرف الصحى للانتهاء منها، مشددا على ضرورة مراعاة تلك المشروعات لكل الاشتراطات الخاصة بالتنفيذ.