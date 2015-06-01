مصدر بغرفة الطباعة والنشر: وجهنا دعوة لفنانين وإعلاميين لزيارة ألمانيا

كشف مصدر مسئول بغرفة الطباعة والنشر، أن الغرفة وجهت الدعوة لعدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة للسفر إلى ألمانيا على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة.

وأضاف المصدر أن الغرفة قامت بهذا الأمر انطلاقا من مسئوليتها الوطنية وحرصا على المساهمة فى توضيح صورة مصر الحقيقة فى الخارج بعيدا عن الصورة المغرضة التى تحاول بعض التيارات المتطرفة الترويج لها.

- يسرا وإلهام شاهين تسافران مع السيسى خلال زيارته لألمانيا.. الثلاثاء

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