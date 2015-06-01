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مميش للإعلاميين:قانون الاستثمار بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة يصدر خلال أسبوع

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن قانون الاستثمار للمناطق ذات الطبيعة الخاصة يصدر خلال أسبوع حسب وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيكون هو الأساس للاستثمار فى تنمية قناة السويس .

وأضاف الفريق مهاب مميش خلال لقائه وفد من الإعلاميين الذين يزورن قناة السويس اليوم الاثنين، أن المستثمرين فى العالم يتسابقون على مشروعات التنمية فى القناة، لافتا أن ثقة المستثمريين كبيرة فى القدرات الاقتصادية والأمنية للمصريين.

وشدد الفريق مهاب مميش أن ترتيبات حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ستكون لائقة بالمشروع.


>الفريق مهاب مميش خلال لقائه بالإعلاميين خالد صلاح نصر القفاص عماد الدين حسين -اليوم السابع -6 -2015
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الفريق مهاب مميش خلال لقائه بالإعلاميين خالد صلاح نصر القفاص عماد الدين حسين

جانب من لقاء الاعلاميين والفريق مهاب مميش -اليوم السابع -6 -2015
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جانب من لقاء الاعلاميين والفريق مهاب مميش


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