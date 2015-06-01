الشورى السعودى يستنكر المحاولة الارهابية لاستهداف مسجد العنود

استنكر مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين بشدة المحاولة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت مسجداً في حي العنود بالدمام (شرق) المملكة أول أمس الجمعة ، مؤكدا ان "العمل الإرهابي الجبان لن يزيدنا إلا وحدة وصفاً خلف القيادة".

وأدان المجلس ، في بيان تلاه الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو في مستهل جلسة المجلس العادية التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري "هذا العمل الإرهابي الجبان الذي لن يزيد أبناء الوطن إلا وحدة واجتماعاَ، ولن يزيد الأعداء إلا غيضاً وإحباطا".

وأكد المجلس مجدداً ثقته الكبيرة في الجهات الأمنية التي تمكنت من إحباط محاولة تنفيذ الجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة، وأسهمت هذه اليقظة في قطع الطريق على الإرهابي المجرم الذي كان ينوي الدخول إلى المسجد وتكرار الجريمة الإرهابية التي تلطخت بها أيدي الفئة الضالة في بلدة القديح.

ودعا المجلس في هذا الصدد العلماء وأئمة المساجد وقادة الرأي والمؤسسات التعليمية والإعلامية إلى التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية بالكلمة والبيان، الذي يوضح الموقف الشرعي منها، ويفضح من يقف وراءها ويستغل أبناء هذا البلد الطاهر لتنفيذ مخططات خارجية إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في هذه البلاد الآمنة المطمئنة بإثارة الفتن وشق صف الوحدة الوطنية.

يذكر أن انتحاريا متنكرا بزي امرأة أقدم على تفجير نفسه قرب مسجد الإمام الحسين بحي العنود بمدينة الدمام شرق السعودية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص من ضمنهم حارس يدعى عبد الجليل الأريش، هو الذي منعه من دخول المسجد قبل أن يفجر نفسه في موقف قريب.