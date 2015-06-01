بالصور.. محلب يفتتح محطة كهرباء أسيوط المُوحدة برفقة ٨ وزراء

قام المهندس إبراهيم محلب بافتتاح محطة كهرباء أسيوط المركبة.

وطالب المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، خلال افتتاحه محطة الكهرباء الجديدة بقدرة 1000ميجاوات، بضرورة تواجد القيادات التنفيذية بمواقع العمل ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية على ارض الواقع مشيدا بالدور الذى بذله العمال المصريين لانجاز مشروع محطة كهرباء اسيوط المركبة الجديدة متحديين الزمن .

رافقه خلال الافتتاح كلا من اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتور عادل عدوى وزير الصحة والدكتور مصطفى كمال مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتور حسام محمد مغازى وزير الموارد المائية والرى وغادة والى وزير التضامن الاجتماعى والمهندس محمد حامد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس هانى سيد ضاحى وزير النقل والدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة .

ووجه المهندس ابراهيم محلب رسالة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكد فيها على ان الحكومة تعمل مع سواعد ابنائها لتنفيذ الرؤية الجادة من خلال المشاريع القومية التى تمت على ارض الواقع والتى ساهمت فى رفع القدرة الائتمانية لمصر 4 مرات متتالية الامر الذى دفع البنك الولى الى الاشادة بها وبالتجربة المصرية فى تحقيق معدلات التنمية فى مجالى الكهرباء والاسكان الذى اعتبره تجربة فريدة ومنها البدء فى انشاء 2400 الف وحدة سكنية تم تنفيذ 80 الف وحدة منها وتوصيل المرافق الى 92 الف وحدة سكنية تم انشائها وتحتاج الى مرافق وانشاء 1780 مركز شباب ومنشاة رياضية سينتهى العمل فى 600 منها فى اغسطس القادم .

مشيرا الى برنامج الرئيس الطموح لعلاج فيروس سى والتوسع فى منظومة التأمين الصحى للاسر الاولى بالرعاية بالاضافة الى 3400 كيلو متر من الطرق جارى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية واستصلاح مليون فدان من الاراضى الزراعية والجارى وضع ضوابط وشروط توزيعها على شباب الخريجين .

واكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ان تكلفة المشروع الاجمالية بلغت 776 مليون دولار والتى تم انشائها على مساحة85 فدانا جنوب معمل أسيوط لتكرير البترول وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر وتضم 8 وحدات توليد كهرباء قدرة كل وحدة 125 ميجاوات، وتنفذ على 3 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وتشمل 3 وحدات بإجمالي 375 ميجاوات على ان يبدأ تشغيل باقى المراحل خلال الشهور القادمة لتوفير المزيد من القدرات لتأمين التغذية الكهربائية لجميع الأغراض ولتحقيق التنمية المنشودة بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة صعيد مصر .

مشيرا الى ان افتتاح المحطة المركبة بدأ بتشغيل 3 وحدات من اجمالى 8 وحدات هى قوى المحطة كما تم تركيب الوحدات ” 4، 5 ، 6 ” بالمرحلة الثانية ،على ان يبدأ تشغيلهم في 30 يونيو المقبل مشيرا الى الانتهاء من اعمال صب الوحدتين “7 ، 8″ من المرحلة الثالثة ليتم تشغيلهم في 30 أغسطس المقبل، وبلغت نسبة التنفيذ الاجمالية حتى الآن 85%، كما تم الانتهاء من مبنى غرفة التحكم للوحدات، و14 خزان مازوت، وخزانين سولار سعة الخزان الواحد 10 ألاف متر مكعب تم ضخ السولار بهما بالتعاون مع شركة أسيوط لتكرير البترول، وجار الانتهاء من تركيب خزانين آخرين بنفس السعة.

واشار المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط الى اهمية مشروع محطة الكهرباء المركبة فى توفير 5 آلاف فرصة عمل منها 3500 فرصة عمل مباشرة و1500 غير مباشرة الامر الذى يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية من الكهرباء بالصعيد وتجنب عمليات تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائى .