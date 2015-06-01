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استقالة مستشار محافظ أسيوط لشئون ذوى الإعاقة بعد منعه من لقاء محلب

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استقالة مستشار محافظ أسيوط لشئون ذوى الإعاقة بعد منعه من لقاء محلب استقالة مستشار محافظ أسيوط لشئون ذوى الإعاقة بعد منعه من لقاء محلب
أعلن عبد الله كامل، مستشار محافظ أسيوط لشئون ذوى الإعاقة، تقديم استقالته من منصبه بعد منعه من لقاء رئيس الوزراء إبراهيم محلب أثناء زيارته لأسيوط.

وقال "كامل" عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "من هذه اللحظة أعلن انسحابى كمستشار لمحافظ أسيوط حفاظًا على كرامتى وكرامة المعاقين".

وأضاف: "أول مرة أشعر أننى غريب فى بلدى ويتم منعى من دخول ديوان عام المحافظة لتقديم طلبات وشكاوى المعاقين لرئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، أنا استحملت كتير وكفاية كده أنا روحت حتى ملقتش اسمى فى الكشف وأنا رايح أقدم طلبات المعاقين".

كان اللواء ابراهيم حماد، محافظ أسيوط السابق، أعلن قبل رحيله عن المحافظة بأيام عن تعيين عبد الله كامل مستشارًا لشئون ذوى الإعاقة وفور تولى الدسوقى مهام المحافظة أقال 8 مستشارين وأبقى عليه وآخرين.

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