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مقتل 3 أشخاص فى حفل زفاف للغجر بتركيا

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مقتل 3 أشخاص فى حفل زفاف للغجر بتركيا مقتل 3 أشخاص فى حفل زفاف للغجر بتركيا
ذكرت وسائل الإعلام التركية إن ثلاثة أشخاص قتلوا بينهم طفل بعدما فتح مسلحون النار على حفل زواج للغجر فى تركيا، وذكرت وكالة الأناضول للأنباء إن ستة آخرين أصيبوا بجروح جراء الهجوم الذى وقع مساء الأحد بالقرب من مدينة بورصة شمال غرب تركيا.

وأضافت الأناضول أن الشرطة اعتقلت اثنين من المسلحين ولا تزال تبحث عن المشتبه به الثالث، ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم، وأشارت وكالة الأنباء إلى أن الضحايا الثلاث لقوا حتفهم متأثرين بجراحهم بعدما نقلوا إلى المستشفى، وبين القتلى رئيس رابطة الغجر بالمدينة.

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